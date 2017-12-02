Öğrenciler Şeker Fabrikasını gezdi

sınıf öğrencileri, beraberinde öğretmenleri ile birlikte Malatya Şeker Fabrikasını gezdi.

Fabrika gezisi sırasında öğrencilere bilgiler veren Fabrika Müdürü Suat Altun, 1956 yılından bu yana Malatya’da hizmet verdiklerini belirterek, TS 2200 standartlarına sahip fabrikada doğalgaz enerjisi ile yapılan üretimin mikrobiyoloji arıtım tesisi ile çevreye hiçbir olumsuz katkısının olmadığı ve binlerce insana yıllardır iş kapısı olduklarını ifade etti.

Bilgilendirme toplantısının ardından, pancarın tarladan toplanmış halinden sofralara gelene kadar geçirdiği tüm evreleri bölüm bölüm gezerek öğrenen öğrenciler ve öğretmenler, bu teknik geziden son derece memnun ayrıldılar.

Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı olarak anlatılan konuların öğrencilerin daha çok akıllarında kaldığını söyleyen öğretmen ve öğrenciler, fabrika girişinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ev sahipliğinden dolayı tüm şeker fabrikası çalışanlarına teşekkür ettiler.