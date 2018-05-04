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04 Mayıs 2018 16:59

Öğrenciler Trafik Haftasını trafik parkında kutladı

Özel Malatya Çamlıca Okulu 4/A sınıfı öğrencileri Rehber Öğretmen Gizem Akçin ve Sınıf Öğretmeni Emrah Yılmaz yönetiminde Yeşilyurt Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek Trafik Güvenliği ve Eğitimi Haftasını kutladı.

Öğrenciler Trafik Haftasını trafik parkında kutladı

04 Mayıs 2018 16:59


Çamlıca okulu öğrencilerine ilk olarak trafik eğitimi hakkında seminer yapıldı. Öğrencilere karşıdan karşıya geçme, ilk yardım, trafik işaretleri gibi genel trafik eğitimiyle ilgili konular anlatıldı. Öğrenciler için hazırlanmış özel eğitim parkurunda uygulamalı eğitim verildi. Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler, köprü-kavşak kullanımı, trafik kurallarına uyarak araç sürme gibi konuları uygulamalı olarak kavradı.


Öğrencilere verilen seminer sonunda ‘Trafik Eğitim Parkı Katılım Belgesi’ ve çeşitli hediyeler verildi.




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