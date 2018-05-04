Öğrenciler Trafik Haftasını trafik parkında kutladı

Çamlıca okulu öğrencilerine ilk olarak trafik eğitimi hakkında seminer yapıldı. Öğrencilere karşıdan karşıya geçme, ilk yardım, trafik işaretleri gibi genel trafik eğitimiyle ilgili konular anlatıldı. Öğrenciler için hazırlanmış özel eğitim parkurunda uygulamalı eğitim verildi. Trafik Eğitim Parkı’nda öğrenciler, köprü-kavşak kullanımı, trafik kurallarına uyarak araç sürme gibi konuları uygulamalı olarak kavradı.

Öğrencilere verilen seminer sonunda ‘Trafik Eğitim Parkı Katılım Belgesi’ ve çeşitli hediyeler verildi.