Öğrenciler YKS provası yaptı

YKS sınavına hazırlanan öğrenciler için düzenlenen sınavda öğrenciler önümüzdeki günlerde girecekleri YKS’nin provasını yaparak hem tecrübe edindi hem de birazcık da olsa sınavın stresini üzerlerinden atmış oldu. Konuyla ilgili konuşan kurum yetkilisi Abdullah Zeren, "Kurs Merkezi olarak gelenek haline getirdiğimiz ÖSYM sınav provalarını bu sene de YKS provası olarak siz değerli öğrencilerimize sunuyoruz. Bu sınavlar özellikle ve öncelikle sınav heyecanı yaşayan öğrencileri kapsamaktadır. Tamamen özgün sorulardan oluşan YKS provası sınavımız, gerçek sınav ortamı olması açısından İnönü Üniversitesinde yapılmaktadır. Sınavımızda tamamen ÖSYM kuralları geçerli olduğu için öğrenciler gerçek sınav ortamını birebir yaşamaktadır. Gerçek sınava yakın bir zamanda tatbik ettiğimiz YKS provasının öğrenciler üzerinde oldukça olumlu sonuçlar doğurduğunu gördük. Sınav öncesinde öğrencilerle yaptığımız röportajlarda öğrencilerin oldukça heyecanlı olduklarını ancak sınav sırasında bu heyecanın yerini deneyim kazanmış ve daha pozitif düşünen öğrencilerin aldığını görmek Vektör ailesi olarak bizi ziyadesiyle memnun etti” şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerden Zübeyde Tatlı ise, “Sınav öncesinde inanılmaz heyecanlıyım, normal şartlarda denemelere girerken hiç heyecanlanmazdım. Sınavı hazırlayan Vektör ailesine çok teşekkür ediyorum, bu sınava girmeseydim gerçek sınavda daha büyük sorunlar yaşayacağıma inanıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.