Öğrencilerden Başkan Polat'a ziyaret

sınıf öğrencileri Elif Ateş ve Muhammed Şerefhanlı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

İlköğretim Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret ettiklerini belirten Okul Müdürü Sedat Özkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerin öğrencilerimizin ileriye dönük ufkunu açacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İlköğretim Haftasının başladığı gün, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “İlköğretim Haftasında böyle güzel çiçeklerin bizleri ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımız geleceğimiz. Çocuklarımızın hayata bakışları, vizyonları bizim geleceğimiz noktayı işaret etmekte. Bu çocuklarımız ülkemizin geleceği için bayrağı bizlerden alıp yükseklere daha ileri noktalara taşıyacaklar. Rabbim sizleri korusun ve muvaffak etsin. Okulunuza gittiğiniz zaman arkadaşlarınıza ailelerinize selamlarımızı iletin” diye konuştu.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a çiçek takdim ederken, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet eden Başkan Polat da öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.