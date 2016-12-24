Öğrencilerden Halep’e gıda ve giyim yardımı

Malatya Gazi İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri Halep’teki saldırılara zor durumda kalan çocuklar için başlattıkları yardım kampanyası kapsamında topladıkları gıda ve giyim malzemesini Kızılay yetkililerine teslim ettiler.

Çocukların birlik olup gerçekleştirdiği yardımlar hakkında konuşan 2/A sınıfı öğretmeni Murat Orhan , “ Gazi İlkokulu 2/A sınıfı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencilerimizin Suriye’deki drama ve yoksul öğrencilere yardım etmek amacıyla toplamış oldukları battaniye, çocuk bezleri ve ihtiyaçları olan diğer kıyafetleri ve eşyaları Kızılay’a teslim ediyoruz. Çocuklara yaptıkları yardımlar için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.