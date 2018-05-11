Öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Malatya Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necip Katı önderliğinde Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor” projesi başlatıldı. Proje kapsamında önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler gerçekleştirilerek hem ailelerin ihtiyaçları karşılandı hem de öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılandı. Ziyaretlerde ayrıca öğrenciler yaşlıların tansiyonlarını ölçerek, fizik tedavi hastalarına egzersiz yaptırdı.

Proje hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Necip Katı, “Yeşilyurt ilçe merkezinde bulunan okulumuzda Okul Müdür Yardımcısı Özer Selen Başkanlığında, Rehber Öğretmen Suna Yılmaz Koordinatörlüğünde okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri, proje kapsamında önceden belirlenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek ailelerin ihtiyaçları konusunda destek oldular. Ziyaretler kapsamında, gidilen ailelere çeşitli hediyeler götürüldü. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yaşlı hastaların tansiyonları ölçülüp yüksek tansiyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Hijyenik bakım konusunda ailelere bilgilendirme yapıldı. Dizlerinden ameliyat olan yaşlı hastaya uygulamalı olarak egzersizler gösterildi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Yine okulumuz Kültür ve Edebiyat Kulübü ile Satranç Kulübü öğrenci ve öğretmenleri de projeye destek verdi. Çocuklu ailelere okuma alışkanlığı kazandırma yöntemlerinden söz edilerek kitap okumanın önemi belirtildi. Çocuklara çeşitli kitaplar armağan edildi. Yine ailelere ve Yeşilyurt Engelliler Derneğine satranç takımları armağan ederek ailelere satranç oynamanın kuralları öğretildi” şeklinde konuştu.

Ziyaret edilen aileler ise memnuniyetlerini ifade ederek, okulun çevresi ile güzel bir iletişimi olduğunu öğrencileri çok başarılı ve disiplinli bulduklarını belirtti.