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30 Aralık 2016 17:59

Öğrencilerden terörle mücadele eden güvenlik görevlilerine kartpostal

Öğrencilerden terörle mücadele eden güvenlik görevlilerine kartpostal

30 Aralık 2016 17:59

Malatya’da öğrenciler hazırladıkları kartpostalları, Doğu ve Güneydoğu’daki terörle mücadele eden güvenlik güçlerine postaladı.
Malatya Özel Olimpiyat Okulları öğrenci ve öğretmenleri yeni yıla girerken zorlu şartlarda görev yapan güvenlik güçlerini unutmadı. Öğrenciler duygu ve düşüncelerini kartpostallara dökerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Emniyet Müdürlüklerine gönderdi.
Öğrenciler, bu mücadelenin anlam ve önemini kavrayarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, yeni yılı kutladı.



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