Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:03

Öğrencilerden yıl sonu sergisi

Malatya Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu tarafında yılsonu sergisi açıldı.

Öğrencilerden yıl sonu sergisi

08 Mayıs 2018 14:03


Okul bahçesinde acılan sergi Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Mareşal Fevzi Çakmak Lisesi Müdürü Serdar Canlı, Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Müdürü Necati Ataoğlu, Müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Öğrencilerin el emeği göz nuru sergisinde son derece başarılı çalışmalar bulunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Kalay, “Bugün burada öğrencilerimizin bir yıl boyunca diğer derslerinin yanı sıra üstün gayretle yaptıkları çeşitli resim ve el işinden oluşan sergisinin açılışını yaptık. Bu çalışmalar öğrencilerimizin sosyal açıdan daha da başarılı olmaları hususunda büyük önem taşıyor. Ben bir kez daha emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Serginin, Malatya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Resim Öğretmeni Songül Bitlis ise öğrencilerle birlikte bir yıllık çalışmanın sonunda güzel eserlerin ortaya çıktığını belirterek,” Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Çocukların resim yapmasının hayal dünyası ve farkındalıklarını geliştirmesi önemli. Sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin eğitim başarıları da artıyor. Farkındalık ve düşüne dünyaları gelişiyor. Çocuklar bu yolla kendilerini ifade etmeyi, iletişim becerilerini de geliştiriyor. Öğrencilerimiz, birçok konuda çok güzel eserler ortaya çıkardılar. Ben hepsini kutluyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç