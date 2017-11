Öğrencilere Malatyalı şahsiyetler anlatıldı

Yeni Hamle Malatya Koleji Konferans Salonunda gerçekleşen sunumda Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri, Battalgazi (Kahramanlık), Niyazi Mısri (Adalet), Eflatun Cem Güney (Sevgi), İsmet İnönü (Nezaket), Fahri Kayahan (Sanat), Şehit Hamit Fendoğlu (Yiğitlik), İrfan Fethi Gemuhluoğlu (Dostluk), Asım Orhan Barut (İlim), Turgut Özal (Tecrübe ve hizmet) ve Eşref Bitlis (Cesaret) isimleriyle özdeşleşen değerlerin de konu alındığı Türkiye’de önemli izler ve eserler bırakan Malatyalı 10 şahsiyet ve bu şahsiyetlerde öne çıkan 10 değer anlatıldı. Projeyle ilgili konuşma yapan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Tolunay Adıgüzel, “Gençlik Meclisi olarak 2013 yılında başlatmış olduğumuz bu proje de amaç Malatyalı olan ve çoğumuzun ismini dahi bilmediği şahsiyetleri, bu şahsiyetlerin hayatını ve bunlarla beraber öne çıkmış değerleri anlatmak. Özellikle her geçen gün unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerin ne derece önemli olduğunu hayatımızda her an yapmamız gerekenlerin bu anlattığımız 10 kişiyle özdeşleşmiş olması bu çalışmanın önemini artırmaktadır. Yeni Hamle Malatya Koleji’nde yaptığımız sunumda öğrencilerin ilgisi, samimiyeti ve okul yönetiminin özverisi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Yaptığımız organizasyonlarda bizlerden desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Hamle Malatya Koleji Müdiresi Özlem Yazıcı ise, “Yeni Hamle Malatya Koleji olarak öğrencilerimize verdiğimiz eğitim öğretimin yanı sıra bizi biz yapan değerleri de hatırlatmak ve yaşatmak adına bu tür konferanslar ve çalışmalar yapıyoruz. Gençlik Meclisi’nin de bu çalışmasını duyunca okulumuzda da bir konferansın yapılmasını ve öğrencilerimizin istifade etmesi yönünde talebimiz oldu. Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisinin yaptığı bu önemli çalışmadan ve sunumdan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.