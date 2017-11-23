Öğrencilere "Öncü Şahsiyetler" tavsiyesi

Polat, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında İstanbul Atatürk Hava limanında şehit olan Malatyalı Zekeriya Bitmez’in adının verildiği İmam Hatip Ortaokulunun örnek alınacak eğitim hizmetlerinde bulunduğunu söyledi. Öğrencilerle buluşmada konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 15 Temmuz Darbe Kalkışması sırasında hayatını kaybeden Malatyalı Zekeriya Bitmez’in isminin okula verilmesinin her açıdan kıymetli ve önemli olduğunu belirterek, "Okulumuzun isminin bir şehit ismi olması hepimizin ve sizlerin gurur duymasına sebep olmaktadır. Şehidimizi hem okul ismi olarak gelecek nesillere taşıyacağız hem de her daim yad edip, dua edeceğiz” dedi. Şehitlik kavramının çok önemli bir makam olduğunu dile getiren Polat, “Malatya’da başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Merkez İlçe Belediyeleri, kamu ve kurumlarımız bu konuda önemli bir hassasiyet göstererek şehitlerimizin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve unutturmamak adına Malatya’da okul, park ve çeşitli hizmet alanlarına verilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizde kendi hizmet bölgemizdeki sosyal tesisler, parklar, meydanlar, cadde ve sokaklara şehit isimlerini vermeye ayrı bir önem göstermekteyiz. Ne 15 Temmuz’u ne 28 Şubat’ı ne 12 Eylül’ü ne de 12 Mart’ları, darbe dönemlerini asla unutmayacağız. Çünkü darbe bizim hukukumuza ve bağımsızlığımıza yönelik en büyük saldırıdır. Darbe yapanlara karşı sessiz ve suskun kalmayacağız” şeklinde konuştu.

“Asla korkak olmayın, sesiniz gür çıksın”

Öğrencilere gelecek eğitim ve meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda önerilerde bulunan Başkan Polat, şunları söyledi:

“Öncelikle her anı mücadeleyle dolu bir hayatta doğru ve güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız öncelikle tuttuğunu kopartan, yaptığı işin hakkını sonuna kadar veren, mücadeleyi bırakmayan bir hayat felsefesine sahip olmanız gerekmektedir. İmam Hatipli olmak demek bir yandan genel müfredatı öğrenirken diğer taraftan dini ve kişisel gelişimi için emek sarf etmektir. Konuşmaktan ziyade yaşayarak ve davranışlarınızla bu aldığınız eğitimleri ortaya koyacaksınız. Karşınızda kim olursa olsun saygı ve sevgi çerçevesinde kafanızdan geçirdiğiniz ne varsa paylaşın, konuşmaktan ve soru sormaktan asla çekinmeyin.İmam Hatipli olarak hayatın her aşamasında ahlakınızı ve duruşunuzu çok net olarak ortaya koymanız gerekecek. Sizlerden isteğim sesiniz gür çıksın ve asla korkak olmayın, cesaretli olmak içinde sürekli okumanız ve yeteneklerinizi geliştirmeniz lazım.”

“Türkiye’nin idealist gençliğe ihtiyacı var”

Türkiye’nin idealist gençlere ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekleyen Polat, “Geleceğe idealizm ile bakan bir gençliğimiz olmaz ise sonumuz karanlıktır. Ancak size baktığım zaman geleceğimizin aydınlık olacağına yürekten inanıyorum. Hepimizin hem kişisel hem de bu toplum ve ümmet için bir mücadelemiz olduğunu unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti olarak, İslam Ümmeti olarak geleceğe dönük davamız ve sözümüz var. Türkiye’nin değişimi ve dönüşümünü sağlamak, özüne dönmesini sağlamak ve girdiği ters yoldan dönmesini sağlamak adına bizler bugüne kadar yoğun bir mücadele verdik. Şu anda ülkemiz Allah’a şükürler olsun doğru yola girdi ancak yapacak daha çok fazla işimiz, alınacak ciddi mesafelerimiz var. Yeryüzünün bütününde adalet tam manasıyla uygulanıncaya kadar mücadelemiz sürecek ve sizlerde bu mücadeleye bir üst seviyeye taşıyacaksınız. İnşallah genç neslimiz bizden aldığı bayrağı çok daha ileri noktaya taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

“Hangi mesleği yaparsanız yapın en iyisini, en güzelini yapın”

Konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Polat, Abdulkadir Aksoy isimli bir öğrencinin ‘Bir İmam Hatiplinin hayata bakış açısı nasıl olmalıdır?’ şeklindeki sorusunu da cevaplandırdı. “Ne kadar fazla dil öğrenip dünyaya açılırsanız o kadar kendinizi yetiştirmiş olursunuz” tavsiyesinde bulunan Polat, "Yabancı dilinizi sadece okulunuzdaki eğitimlerle yeterli seviyeye getiremezsiniz mutlaka dışarıdan destek almalısınız. Lise bittiği zaman iki farklı dili en iyi şekilde öğrenmeniz sizin ufkunuzu açacaktır. Bunun yanı sıra hangi işi yapıyorsanız en güzelini ve en iyisini yapacaksınız. Tıp fakültesini kazanırsanız en iyi doktor, mühendisliği kazanırsanız en iyi mühendis, öğretmenliği kazanırsanız en iyi öğretmen olmak için mücadele verin. İmam Hatipli olarak hangi mesleği yaparsanız yapın hakkını verin, mesai mefhumu tanımadan çalışın, tembellik katiyen yapmayın, etrafınızda sevilen ve sayılan bireyler olmanız için İmam Hatipli olma gerçeğinden yola çıkarak işinizi sevgiyle ve disiplinle yapmanız gerekecek. Sizlerinde bu anlayış doğrultusunda hayata bakarak ülkesine ve milletine faydalı bireyler olmak adına gece gündüz demeden çalışacağınıza inanıyorum ve sizlere güveniyorum" diye konuştu.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a Okul Müdürü Nevzat Yıldırım tarafından çeşitli hediyeler verildi.