Öğrencilere trafik eğitimi veriliyor

Okulların yeni eğitim öğretime başlaması ile birlikte Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda da eğitim faaliyetlerine başlanıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği program kapsamında, öğrencilere trafik kuralları ve trafik kültürü ile ilgili uygulamalı ve teorik eğitimler veriliyor.

Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim-öğretim yılının ilk eğitimini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Akşemseddin İşitme Engelliler İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili uygulamalı ve teorik bilgiler verildi. Akşemseddin İşitme Engelliler İlkokulu öğretmenlerinden Fatih Tanrıverdi, Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı çok beğendiklerini belirterek, “Ben çok beğendim. Özellikle trafik gibi önemli bir hususta çocukların yaşayarak bilgi edinmelerine sebep olan Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Alt geçit, üst geçit, tren yoluna kadar, araba maketleri, benzinliklerine kadar yapmışlar. Bizim için çok faydalı oldu. Fotoğraflarını aldık ve çocuklarımızla okulumuzda konuşacağız” diyerek, Malatya'ya Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı kazandıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Akşemseddin İşitme Engelliler İlkokulu öğretmenlerinden Levent Bozyiğit ise, “Çocuklarımızın keyif aldıklarını gözlemliyoruz. Bu çocukların özellikle görerek yaşaması kendileri açısından çok çok önemlidir. Böyle bir imkan sundukları için Battalgazi Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.