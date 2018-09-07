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07 Eylül 2018 15:49

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

Türkiye’de en çok ölümlerin yaşandığı trafik kazalarında, sürücü ve yaya hatalarının en aza indirilmesi amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere uygulamalı ve teorik olarak trafik kuralları eğitimi veriliyor.

Öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

07 Eylül 2018 15:49


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen eğitim çalışmaları kapsamında, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri ile yaz döneminde Kuran Kurslarına katılan 6-12 yaş aralığındaki çocuklara trafik kuralları anlatıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüslerle okullardan ve Kuran kurslarından alınan 2 bin 870 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teknik personelleri tarafından öğrencilere trafik işaretlerinin anlamı, trafik ışıklarının kullanımı, yaya üst ve alt geçitlerinin kullanımı, trafikte bisiklet kullanımı, akülü araçlar ile sürüş eğitimi ve emniyet kemeri kullanımının önemi gibi konularda eğitimler veriliyor.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında da çocuklara yönelik eğitim çalışmalarına devam edilecek.




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