Öğrencilerin konseri büyük ilgi gördü

Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde kültürel etkinliklerde bulunan Müzik Çalışma Grubu öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Minik Eller Pamuk Ellerle Buluşuyor' konseri, şarkılar ve türkülerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlerini ilçe sakinleriyle buluşturan Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından kurulan Müzik Çalışma Grubu öğrencileri anlamlı bir etkinlikte huzurevi sakinlerini ağırladı.

Tamamı öğrencilerden oluşturulan Müzik Çalışma Grubu korosu tarafından sahnelenen ‘Minik Eller Pamuk Ellerle Buluşuyor' konserine özel davetli olarak katılan huzurevi sakinleri, canlı müzik eşliğinde söylenen türkülerle doyumsuz bir gece yaşadılar.

Minikler tarafından seslendirilen birbirinden güzel türküler ve şarkılarla eğlenen yaşlılar, şarkılara zaman zaman eşlik etmeyi de ihmal etmediler. ‘Malatya Malatya' türküsünü öğrencilerle hep birlikte söyleyen yaşlıların yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.

Huzurevi sakinleri başta olmak üzere konseri izleyen katılımcılara müzik ziyafeti yaşatan öğrenciler, hem sahne performansları hem de yaşlılara yönelik bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandılar. Minikler konser bitiminde yanlarına gittikleri yaşlıların ellerini öpüp çeşitli hediyeler verdi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekteri Ahmet Berber yaptığı konuşmada, “Birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Öğrencilerimize derslerinde yardımcı eğitimler başta olmak üzere özel kurslar, programlar, seminerler ve birçok etkinlikle hayatın her alanında hemşehrilerimizin yanında yer alıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konseri vatandaşlarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyüklerimiz bizden sadece saygı, sevgi ve ilgi bekliyorlar. Deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Bizlere ve toplumumuza verdikleri emek ve mücadelenin haklı olarak karşılıklarını almak istiyorlar. Bizler de bu duyarlılığı çocuklarımıza aktarmalıyız. Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından kurulan Müzik Çalışma Grubu korosunda ki minik öğrencilerimiz, huzur evinden gelen yaşlılarımıza unutulmaz bir gece yaşattılar. Yaşlılarımıza gösterdikleri bu büyük vefadan dolayı bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve hepsinin alınlarından öpüyorum .Bizlerde konseri izlerken duygulandık. Yaşlandığımızda nasıl bir ortamda yaşamak istiyorsak, yaşlılarımıza şimdiden o ortamı sağlamamız gerekmektedir. Bizler hizmetlerimizle insanlarımızın yüreklerinde ve kalplerinde yer edinmeyi ana hedef olarak belirleyen bir hizmet anlayışına sahibiz, başarıyla sürdürdüğümüz projelerle de vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir Yeşilyurt'ta yaşamasını sağlıyoruz.'Mutlu İnsanların Şehri: Yeşilyurt' sloganımız doğrultusunda ilçemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizin mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşaması tek gayemizdir. Bugün ki konserimizde bu mutluluğu ve güzelliği yaşayan, miniklerin şarkılarıyla gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşayan yaşlılarımızın yaşadıkları mutluluk bizim için her şeyden değerlidir. ‘Minik Eller Pamuk Ellerle Buluşuyor' konserini düzenleyen başta Yeşilyurt Kent Konseyimiz olmak üzere emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum” dedi.

Yeşilyurt'ta kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaşması noktasında önemli etkinliklerde bulunan Yeşilyurt Kent Konseyini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal hizmetlerimizdeki bakış açımızı sürekli yenileyerek, geliştirerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. İlçemizi bir yandan fiziksel yatırımlarla geliştirirken, eğitim, sanatsal kültürel ve eğitim hizmetlerimiz ile de sürekli fark oluşturuyoruz, dikkat çekici faaliyetlerimizle Yeşilyurt'u bu alanda da örnek ilçe haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz örnek projelerle Yeşilyurt Markasını dünyaya tanıtıyoruz. Kültürel etkinlikleri önemsiyoruz. 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında ki Ferhat Göçer Konserimizin ardından ‘Birlik ve Beraberlik Buluşmaları-Koray Avcı' konserimizin de Yeşilyurt'a yakışır ölçülerde geçmesi hepimizi onurlandırdı. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizle her alanda en iyisini ve en güzel hizmetlerimizi halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. ‘Baştacı' projemiz kapsamında, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı veya engelli vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını sürdürmekteyiz. Millet Kıraathanemiz, Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizdeki faaliyetlerimizin insanlarımızı mutlu etmesi bizleri gururlandırmaktadır. Dört yıllık süreçte 100 bin kitap ile 100'e yakın yazarın öğrencilerle buluşmasını sağlayan Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz kapsamında ‘Yazar-Öğrenci' ve ‘ Yazar-Halk' Buluşmalarına da başlayacağız” diye konuştu.

Minik öğrencileri tek tek kutlayarak tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konseri takip eden yaşlılara günün anısına çiçek ve özel hediyeler takdim etti.

Konser etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlı vatandaşlar ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, Yeşilyurt Kent Konseyine ve minik öğrencilere teşekkürlerini sundular.

‘Minik Eller Pamuk Ellerle Buluşuyor' konserinden sonra Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Kursu eğitmenleri tarafından mini bir konser sahnelendi.