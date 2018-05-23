Öğrencilerin yaptığı maketler gerçeğini aratmadı

Öğrenciler, eserlerini Türkçe değil de İngilizce sunmayı tercih etti.

Malatya Final Okulları Ortaokul öğrencileri dünyaca ünlü mimari yapıtların 3 boyutlu maketlerini yaptı. Gerçeğini aratmayan el emeği maketlerini okulda sergileyen öğrenciler, eserlerinin İngilizce sunumunu da gerçekleştirdi. Final Okulları İngilizce Öğretmeni Özge Kılıç Açıkgöz “Çocuklarımız dünyaca ünlü mimari yapıtların İngilizce sunumlarını gerçekleştirdiler. Çok güzel bir çalışma oldu, hepsinin ellerine sağlık teşekkür ediyoruz” diye konuştu.