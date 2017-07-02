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02 Temmuz 2017 18:06

Öğretim görevlisi ile eşi kazada öldü

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.

Öğretim görevlisi ile eşi kazada öldü

02 Temmuz 2017 18:06

Doç. Dr. Muharrem Çakmak ile eşi Şennur Çakmak trafik kazasında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için memleketleri Uşak’a giden İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Çakmak ile eşi Şennur ve 2 çocuğu dün Malatya’ya dönmek için yola çıktı. Çakmak ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil Kayseri Bünyan yakınlarında sabah 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak takla attı.


Feci kazada araç şoförü Muharrem Çakmak ile Kur’an kursu öğreticisi olan eşi Şennur Çakmak olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Muhammet ve Emre olay yerine gelen ambulansla Kayseri’de hastaneye kaldırıldı.


Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırılan Çakmak çiftinin cenazelerinin memleketleri Uşak’ta toprağa verileceği öğrenildi.


Kaza haberi İnönü Üniversitesinde de büyük üzüntüye neden olurken, bir taziye mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Elim bir trafik kazası sonucu İlahiyat Fakültesi öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr Muharrem Çakmak hocamız ve eşi Şennur Hanım vefat etmiştir. İki çocuğu yoğun bakımda tedavi görmektedir. Hocamız ve eşine Allah’tan rahmet diliyorum. Çocuklarımıza şifa diliyorum. Fakültemiz mensuplarına ve kederli ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.




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