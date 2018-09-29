Öğretmenlere mesleklerinin önemi anlatıldı

Malatya'da görev yapan Maarif Müfettişi Murat Uluçay tarafından verilen seminerde öğretmenlik mesleğinin önemi anlatıldı. Bütün mesleklerde kutsal ve etik değerlerinin olduğunu meslek yeminlerinin bulunduğunu belirten Uluçay, bu yeminlerden birinin de öğretmenlik andı olduğunu ve ülkelere göre değişiklik gösterdiğini söyledi. Avrupa'da bir öğretmen adayının mesleğe başlarken içtiği andı örnek veren Uluçay, “Öğretmen adayları göreve başlarken ‘Hiçbir öğrencime zarar vermeyeceğim, insanlığın ve insanın yücelmesi için öğretim yapacağım, öğrencilerimin ihtiyaçlarına öncelik vereceğim, çevremdeki iyi insanları öğretmenliğe teşvik edeceğim. Eğer öğretme, yani meslek aşkımı kaybedersem meslekten ayrılacağım' diye ant içiyorlar. Bu yemin öğretmenlik mesleğinin ne kadar büyük önem taşıdığını yeterince anlatmaktadır. Sizlerde Ay Yıldızlı bayrağımızın altında yemin ederken sözler aynı olmasa da aynı ruhu taşıyarak buğulu gözlerle bu kutsal mesleğe adım atıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Uluçay konuşmasına şöyle devam etti:

“Sizler öncelikle mesleğinizi severek yapacak ve öğrenmemin önündeki engelleri kaldıracak kişilersiniz. Sizler öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini destekleyerek onların her zaman ve her koşulda yanında olmalısınız. Eğer mesleğinizin gereğini yerine getiremiyorsanız kendinizi sorgulamalısınız”

Seminer sonunda bir teşekkür konuşması yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya ise “Oldukça verimli bir program oldu. Murat Uluçay'a engin bilgilerini bizlerle paylaştığı için kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.