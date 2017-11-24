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24 Kasım 2017 11:55

Öğretmenlere seminer

Yeni Hamle Eğitim Kurumları bünyesindeki Özel Malatya Koleji ve Temel Lise öğretmenlerine “Eğitimde Yeni Yöntemler ve Teknikler “ konulu seminer verildi.

Öğretmenlere seminer

24 Kasım 2017 11:55


Seminerde bir konuşması yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, milli eğitim sisteminin son 15 yıl içinde büyük ölçekli değişimlere uğradığını ve özel öğretim kurumlarının eğitim sistemine girmesiyle, rekabetçi bir eğitim-öğretim ortamının oluştuğunu söyledi. Kaya, oluşan bu rekabet ortamı içinde kendini iyi tanıyan, çevreyi doğru tahlil eden ve güçlü bir gelecek vizyonuna sahip olan kuruluşların ayakta kalacağını, bunu yapmayanların kolaylıkla sistemin dışında kalacaklarını ifade etti. Açılış konuşmasının ardından kürsüye geçen eğitimci Mustafa Tunç “Eğitimdeki Yeni Yöntemler ve Teknikler” konulu seminere geçti. Tunç, eğitimdeki yenilikler, öğretim ilkeleri ve stratejileri üzerine sunum yaptı. Seminerde, öğrencilere farklı bakış açısı ve farklı düşünme becerisi kazandırmak için uygulanan 6 şapka düşünme tekniği ve kullanım amacı anlatıldı. Tüm bunları yapmanın birinci koşulunun da öncelikle öğretmenlerin kendilerini iyi yetiştirmesi olduğu ifade edildi.


Seminer bitiminde Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya tüm öğretmenlerinin Öğretmenler Gününü kutlayarak katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.




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