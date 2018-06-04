Öğretmenlerle istişare toplantısı yapıldı

Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, TES Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve MHP milletvekili adayları öğretmenler ile istişare toplantısına katıldı.

TES okul temsilcileri ile yapılan istişare toplantısında, öğretmenlerin ve okul temsilcilerinin her anlamda MHP’ye desteklerini sürdürecekleri ve Malatya’da 16 yıllık aradan sonraki o ruhun yakalandığı bu ruhun 24 Hazirandaki seçimlere yansıyacağı açıklandı.

Sendika okul temsilcilerinin bu heyecanına yürekten katıldığını açıklayan, Bülent Avşar burada yaptığı konuşmada “Öğretmenlik mesleği her geçen gün daha da zorlaşmakta ve her zamankinden daha çok kutlu bir çabaya dönüşmektedir. Zira eğitim ve öğretim faaliyeti sürecinde, öğretmenlerimizin etkisi maalesef azalmakta ve yeni neslin öğretmenlerimizin eseri olması zorlaşmaktadır. Kitle iletişim araçlarının ve internetin kontrolsüz kullanımı, öğrencileri öğretmenlerinden uzaklaştırmaktadır. Bunların yanı sıra deneme tahtasına dönen eğitim sisteminde öğrencilere doğru yolu ve tercihi gösteren yine sizlersiniz. Bu istikamette sizlerin gösterdiği fedakarlıklar elbette ki takdire şayandır. Ancak eğitim-öğretim sürecinde, öğretmenlerimizin yeterli imkânlarla donatılmamasına rağmen, sorumluluğun tamamının onlara yüklenmesi meseleyi çıkmaza doğru sürüklemektedir. Öğrencilerinizin geleceğini kendi geleceğinizden üstte gören siz değerli öğretmenlerimizin de karşısına çıkan zorluklarla mücadele ettiğinizi biliyorum. Sizler kurum içinde olan haksızlıklara en yüksek sesten cevap veren bir dava erleri olarak da mücadele ettiniz, etmeye de devam ediyorsunuz. Liyakatsiz yapılan idareci atamalarında yönetici kademelerine taraftar seçer gibi yapılan tercihlere en yüksek perdeden cevap verdiniz. Sizlerin yaşadığı bu sıkıntıları, zorluklar karşısında verdiğiniz mücadeleyi ve yaşadığımız çağı dikkate alıp baktığımızda aklımıza gelen tek soru, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı nasıl yetiştireceğiz? Liyakatsiz tercihlerin yönetici olduğu, eğitim-öğretim sisteminin deneme tahtasına döndüğü ve ülke olarak atlattığımız tehlikeler göz önüne alındığında, evlatlarımızın zihinlerini hangi ellere emanet edeceğiz?” ifadelerini kullandı.

24 Haziranda bir tarafta millet aklıyla inşa edilen Cumhur İttifakının diğer tarafta ise Türkiye düşmanları ile aynı ağzı konuşan şer ittifakı olduğunu açıklayan İl Başkanı Avşar, “Partimiz 24 Haziran seçimlerine yasal ve meşru bir temeli olan Cumhur İttifakı’nın ana siyasi aktörlerinden birisi olarak girecektir. İnanıyorum ki, 24 Haziran’da Türkiye ‘Al Bayrak Sistemi’nde buluşacak, ‘Üç Hilal’de uzlaşacak, ‘Cumhur İttifakı’nda kucaklaşacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türkiye’nin geleceğinde artık tam ve kesin söz sahibi olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi mecliste ne kadar güçlü olursa millet de o kadar güçlü olacaktır. Bunun için de Malatyamızın birbirinden kıymetli çok değerli öz evlatlarını meclise göndermek için çalışacağız ve başaracağız Allah’ın izniyle” diye konuştu.

İstişare toplantısına MHP Malatya Milletvekili adaylarından, Mehmet Fendoğlu, Ömer Ekici, Burhan Çoşkun ve Aysel Yüzer de katıldı. Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti.