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Okulda yılan paniği

Malatya’da bir okulun bahçesinde ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu.

Malatya'da bir okulun bahçesinde ortaya çıkan yılan paniğe neden oldu.


Kent merkezinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde görülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu. Öğrencilerin korkuya kapıldığı olayda okul yönetiminin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine okula gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel aparat yardımı ile bahçedeki yılanı kısa sürede yakaladı.


Özel kutuya konulan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dağlık bir alanda doğaya bırakıldı.

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