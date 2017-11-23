Okullar Arası Atletizm Kros Yarışlarında birinciler belli oldu

21 Kasım 2017 tarihleri arasında Turgut Özal Tabiat Parkının kros parkurunda yapılan Okullar Arası Gençler-Yıldızlar Atletizm Kros Yarışları 250 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Turgut Özal Tabiat Parkının kros parkurunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, okul idarecileri, tertip komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç yaptığı açıklamada, “Spor İl Müdürlüğü olarak Gençler - Yıldızlar Atletizm Kros Yarışlarına katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.

Atletizm Gençler ve Yıldızlar kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:

“Yıldız Erkekler: 1-Hanımın Çiftliği Sadiye Ünsalan Lütfü Evliyaoğlu O.O, 2-Söğüt O.O, 3-Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip O.O, 4-Şehit Fazıl Bozkurt O.O

Genç Erkekler - B: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-Akçadağ Anadolu Lisesi, 3-Erkenek Anadolu Lisesi, 4-Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi,

Genç Erkekler - A: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-Akçadağ Anadolu Lisesi, 3-Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, 4-Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Yıldız Kızlar: 1-Cumhuriyet O.O, 2-Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip O.O, 3-Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfü Evliyaoğlu, 4-Söğüt O.O

Genç Kızlar - B: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-Doğanşehir Anadolu Lisesi, 3-Abdulkadir Eriş M.T Anadolu Lisesi, 4-Atatürk Anadolu Lisesi,

Genç Kızlar - A: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-Erkenek Lisesi, 3-Atatürk Kız Anadolu Lisesi, 4-Abdulkadir Eriş M.T Anadolu Lisesi.”