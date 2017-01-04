Okullar arası voleybolda dereceye giren okullar belli oldu

Okullar Arası Yıldızlar Voleybol müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kız - Erkek Voleybol müsabakaları sona erdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonucunda Mevlana Ortaokulu şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç ve Okul Müdürleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar ise şöyle:

Erkeklerde

1- Mevlana Ortaokulu 2- Şehit Erdal Alpkılıç, Ortaokulu, 3- Şehit Yzb. Hakkı Akyüz Ortaokulu, 4- Karababa Ortaokulu

Kızlarda

1-Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2- Hidayet Ortaokulu, 3- Türkiyem Ortaokulu, 4- Abdulkadir Eriş Ortaokulu