Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:40

Okullar arası voleybolda dereceye giren okullar belli oldu

Okullar arası voleybolda dereceye giren okullar belli oldu

04 Ocak 2017 15:40

Okullar Arası Yıldızlar Voleybol müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kız - Erkek Voleybol müsabakaları sona erdi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakalar sonucunda Mevlana Ortaokulu şampiyon oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr.Murat Kılınç ve Okul Müdürleri tarafından verildi.
Dereceye giren okullar ise şöyle:
Erkeklerde
1- Mevlana Ortaokulu 2- Şehit Erdal Alpkılıç, Ortaokulu, 3- Şehit Yzb. Hakkı Akyüz Ortaokulu, 4- Karababa Ortaokulu
Kızlarda
1-Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2- Hidayet Ortaokulu, 3- Türkiyem Ortaokulu, 4- Abdulkadir Eriş Ortaokulu



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç