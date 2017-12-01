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01 Aralık 2017 16:10

Okullararası Badminton Müsabakaları sona erdi

27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Badminton müsabakalarında erkeklerde Şehit Kemal Özalper Lisesi, bayanlarda ise Atatürk Kız Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Okullararası Badminton Müsabakaları sona erdi

01 Aralık 2017 16:10


Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 27 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Badminton Müsabakaları sona erdi. Tecde Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Yeşilyurt İlçe Müdürü Mehmet Durmuş Özgül, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı.


Gençler Badminton kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:


"Erkeklerde 1. Şehit Kemal Özalper Endüstri Teknik ve Meslek Lisesi, 2. Tecde Anadolu Lisesi, 3. Hacı Ahmet Akıncı, Anadolu Lisesi, 4. Malatya Lisesi oldu. Bayanlarda 1. Atatürk Kız Anadolu Lisesi, 2. Turgut Özal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3. Hafize Özel Kız Teknik ve Meslek Lisesi, 4. Malatya Anadolu Lisesi oldu."




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