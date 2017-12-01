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01 Aralık 2017 16:06

Okullararası Gençler Futsal Müsabakaları sona erdi

13-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan Okullar arası Gençler Futsal Müsabakaları sona erdi.

Okullararası Gençler Futsal Müsabakaları sona erdi

01 Aralık 2017 16:06


Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 13 - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Battalgazi Spor Salonunda yapılan okullararası Gençler Futsal müsabakaları tamamlandı. Battalgazi Spor Salonunda yapılan ödül törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul İdarecileri, Tertip Komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada, başarılı olan sporcuları kutlayarak Gençler Futsal Müsabakalarına katılan sporcularımıza, beden eğitimi öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti.


Gençler Futsal kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:


“Erkeklerde 1- Özel Doğa Koleji, 2- Yunus Emre Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi, 3-Fatih Anadolu Lisesi, 4-20 Mayıs Vakfı Turgut Özal ASM Lisesi


Kızlarda: 1-Özel ibni Sina ASM Lisesi, 2- Kerem Aydınlar Fen Lisesi, 3-Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4- Atatürk Kız Anadolu Lisesi.”




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