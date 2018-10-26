Okullarda çocuklara hayvan sevgisi anlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki veteriner hekimler tarafından Malatya genelindeki okullarda çocuklara erken yaşlarda hayvan sevgisinin kazandırılması, hayvanların da dünyamızda bizimle birlikte yaşamaya hakları olduğu, her zaman ilgiye, sevgiye ve korunmaya muhtaç oldukları slayt eşliğinde anlatıldı. Hayvanlara kötü muamele edilmedikçe çok zararsız oldukları vurgulanan eğitim programında ayrıca Hayvan Barınağından getirilen yavru bir köpeğin kalp atışları steteskop ile öğrencilere dinletildi. Veteriner hekimler, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Hayvan Barınağındaki çalışmalar hakkında da bilgiler aktardılar. Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlandığı programda çocuklara hayvan sevgisinin anlatıldığı broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan sevgisi konulu eğitim programlarının devam edeceği kaydedildi.