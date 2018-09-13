Okulların bahçesi yeni eğitim öğretim yılına hazır

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş ve bazı birim müdürleri ile birlikte Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Gazi Ortaokulu'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, Gazi Ortaokulu Müdürü Erhan Ekici ile bir süre sohbet etti. Burada konuşan Gazi Ortaokulu Müdürü Erhan Ekici, yapılan temizlik hizmetinden dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ederek, “Zaruri ihtiyacımız olan bir durum. Belediyemizin bu durumda duyarlı olup, bu acil ve zaruri olan ihtiyacımızı karşılaması, başkanımızın da bunu teftiş etmesi ve bizi ziyaret etmesi fevkalade bizi mutlu etti. Allah razı olsun, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan ise ilçede bulunan okullarının yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde temizliklerini yaptıklarını belirterek ihtiyaç duyulması halinde okulların tamamının temizliğinin yapılacağını dile getirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da temizliğe büyük önem verdiklerini belirterek, “Biz, temizliği önemsiyoruz. Temizlik imandandır. Temizliğin olduğu yerde bereket vardır, nasip vardır, kısmet vardır. Eğitim ve öğretim yuvalarında olsun, dini ibadet alanlarında olsun, sokaklarda olsun buraların temiz ve hijyenik olması, şehrin sağlıklı olmasının göstergesidir. Biliyorsunuz bizler zaman zaman camilerin iç ve dış temizliğinin dışında, kurum ve kuruluşlarında temizliğini belediyemizin temizlik işlerinin yaptığını müşahede ediyoruz. Okullarımızın açılması münasebetiyle bugün de okullarımızın genel anlamda ki çevre temizliği de Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlü ekiplerince yapılmaktadır. Burada da Gazi Orta Okulumuzun temizliğine arkadaşlarımız başlamışlar. Yeni eğitim ve öğretim yılı münasebetiyle temizliği güzel bir şekilde yaparlar ve vatandaşlarımızın çocukları da eğitim ve öğretim ortamının sağlık, hijyenik bir ortamda olmasını sağlamış olurlar. Ben öncelikle tabi, temizlik ekibinde ki bu işleri yapan arkadaşlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Temizliği sadece bir kurumdan beklememek gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Temizliğe kendimizden başlamak üzere çevremizi temiz tutulması noktasında gayreti ve çabayı göstermemiz lazım. Bir başka kurum, bir başka kuruluş veya bir başka yerde temizlik yapılmasından çok, hatta ve hatta öğrencilerimizin temizlik alışkanlığının kazandırılması, bununda kendilerine davranış haline getirilmesi ve kalıcı olması noktasında öğrencilerimizde bu temizlik faaliyetleri içerisinden olmasından yanayım” dedi.