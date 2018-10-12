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‘Okulumda ilk el izim' sergisi açıldı

Özel Mercan Koleji’nde ‘Okulumda İlk El İzim’ resim sergisinin açılışı yapıldı.

Özel Mercan Koleji'nde ‘Okulumda İlk El İzim' resim sergisinin açılışı yapıldı.


Mercan Koleji'nde anaokulu ve ilkokul düzeyindeki sınıfların çalışmalarının bulunduğu sergi açılışı gerçekleştirildi. Kolejin ilk yılının, ilk resim sergisi olan ‘Mercan Koleji'nde İlk El İzim' sergisi birbirinden güzel yüzlerce eserle öğrencilerin, velilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.


Açılışa Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Mercan, “Eğitim-öğretim hayatına yeni başlayan minik öğrencilerimizin ellerin ilk izlerinin yer aldığı sergimizin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Sergi açılışının ardından fuaye alanında konuklara ikramda bulunuldu.

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