Okuma-yazma öğrenen kadınlara belge verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Türkiye Okuma Yazma Seferberliği kapsamında okur-yazarlık belge dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Latif Okyay, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fedakarlık yaparak Okuma-Yazma Kursu’na katılan kadınları tebrik ederek, “Sizler büyük bir irade kararlılığı göstermişsiniz, azim göstermişsiniz, okuma yazmayı belli bir yaştan sonra öğrenmeye gayret etmişsiniz. Bu çabanızı ve bu azminizi kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca sizlerin bu azim ve kararlılığınıza destek veren başta okul müdürümüz, Milli Eğitim müdürümüz ve ilgili derse giren öğretmenlerinizi de tebrik ediyorum. Sizler, ben inanıyorum ki bazen insanın gözü görmez de gözü açıldığı gibi nasıl bir mutlu oluyorsa, okuma yazma bilmemekte öyle bir şeydir. Ben bu çabalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Size bu müsemmayı ve müsaadeyi gösteren ailelerinizde tebrik ediyorum. Çocuklarınızı da, eşlerinizi de tebrik ediyorum. Netice itibariyle onlar size huzursuzluk vermiş olsa; belki burada ki okuma yazma seferberliğine devam edemeyebilirdiniz. Bu anlamada size teşekkür ediyorum. Tabi bu konu da Müge Anlı’nın bir programından esinlenerek Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımefendi eşleri o programa, canlı yayına katılarak bu programın ve okuma yazma seferberliğine Cumhurbaşkanlığı nezdinde ve hanımefendi bütün desteklerini televizyon kanalında vereceğini ifade etmişti. Hanımefendiye bu anlamda göstermiş olduğu destek ve kararlılıktan dolayı burada şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu konuyu gündeme getirmesi hasebiyle de Müge Anlı’ya da teşekkür ediyoruz. Diplomalarınız, okuma yazma belgeleriniz hepinize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, okuma-yazmanın önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendinin Emine Hanımın himayelerinde okuma yazma seferberliği kapsamında bugün Selçuklu İlkokulumuzda ki kursiyerlerimize belgelerini dağıtmak için bir araya geldik. Okumanın yaşı yoktur sözünün en güzel örnekleri sizlersiniz. Dolayısıyla her yaşta insan hayatının her aşamasında bir şeyler öğrenebilmeli ve sizde bunu ispat etmiş durumdasınız. Bir sürü işiniz, evde aile sorumluluğunuz, eşinize karşı, çocuklarınıza karşı mesuliyetleriniz olmasına rağmen bu kursa devam ederek belge alma hakkı kazandınız. Başkanında ifade ettiği gibi yeni bir göz, yeni bir uzuv kazanmış gibi hissedeceksiniz. Hissediyorsunuzdur çünkü bir şeyler okumak, bir belediye otobüsüne bindiğiniz zaman otobüste nereye gittiğini yazan tabelayı okuyabilmek, ya da elinize bir gazete aldığınız zaman gazetede ne yazmış acaba, bu adamalar burada nasıl bir haber yapmış diye okuyabilmek ya da bir kitapla karşılaştığınız zaman kitabın içeriğinin ne olduğunu anlayabilmek hakikaten önemlidir. İnşallah hem memleketimiz için, hem sizin şahsi özel hayatınız için faydalı ve katkılı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Hepinizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın yaptığı konuşmanın ardından kursu başarı ile tamamlayan 32 kadın kursiyere Okur-Yazarlık Belgesi verildi. Belgelerini alan kursiyerlere ve öğretmenlere ise, Battalgazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.