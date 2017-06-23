Olimpik Açık Havuz Bayram’da açık

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı haline gelen Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun Ramazan Bayramın 1 ve 2’nci gününde hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.

“Resmi tatil olmasına rağmen Pazartesi ve Salı günü halkımıza hizmet vereceğiz’’

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada ’’Orduzu Pınarbaşı’ndaki Olimpik Açık Yüzme Havuzumuz Ramazan Bayramının 2’nci ve 3’üncü günü, saat: 13.30 - 19:00 saatleri arasında halkımızın hizmetine açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bayramda serinleme fırsatı bulmasını istedik. Resmi tatil olmasına rağmen Pazartesi ve Salı günü halkımıza hizmet vereceğiz’’ diye konuştu.