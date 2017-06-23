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23 Haziran 2017 16:27

Olimpik Açık Havuz Bayram’da açık

Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun Ramazan Bayramının ilk iki gününde hizmet vereceği açıklandı.

Olimpik Açık Havuz Bayram’da açık

23 Haziran 2017 16:27


Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenlerin uğrak mekanı haline gelen Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun Ramazan Bayramın 1 ve 2’nci gününde hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.


“Resmi tatil olmasına rağmen Pazartesi ve Salı günü halkımıza hizmet vereceğiz’’


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada ’’Orduzu Pınarbaşı’ndaki Olimpik Açık Yüzme Havuzumuz Ramazan Bayramının 2’nci ve 3’üncü günü, saat: 13.30 - 19:00 saatleri arasında halkımızın hizmetine açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bayramda serinleme fırsatı bulmasını istedik. Resmi tatil olmasına rağmen Pazartesi ve Salı günü halkımıza hizmet vereceğiz’’ diye konuştu.




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