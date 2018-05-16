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16 Mayıs 2018 13:58

Olimpiyat Oyunları için iş birliği protokolü

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Olimpiyat Oyunları için iş birliği protokolü

16 Mayıs 2018 13:58

Dr. Nusret Akpolat, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ile birlikte Özel Olimpiyatlar Bölge Yarışması protokolü imzaladı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş, Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ve yedi ilden gelen özel eğitim okullarının öğrencileri katıldı. Üniversitenin sportif alt yapısı ve akademik kadrosu ile bu oyunlara ev sahipliği yapacak yetkinlikte olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Akpolat “İnönü Üniversitesi Türkiye’de, Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Engellilerde Egzersiz Bölümü ile ön plana çıkmaktadır. Üniversitemiz, sportif alt yapısı ve akademik kadrosu ile bu oyunlara ev sahipliği yapacak yetkinliktedir. Bundan sonraki yıllarda da ev sahipliğine hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi. Bu oyunların, özel eğitim gereksinimi olan bireyler ile diğer bireyleri bir araya getirerek, sosyalleşmelerine katkıda bulunduğunu ifade eden Akpolat “Masa tenisi, basketbol ve atletizm branşlarında yapılacak müsabakalara farklı şehirlerden yüz elli özel sporcunun katılıyor olması heyecan verici” şeklinde konuştu.


Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ise İnönü Üniversitesine, öğrencilere ve onları destekleyen öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi.




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