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29 Haziran 2017 17:24

Ölüm yoluna neşter vuruldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçesinde 25 kilometre uzunluğundaki grup yolunu genişletiyor.

Ölüm yoluna neşter vuruldu

29 Haziran 2017 17:24


Daha önce yaşanan kazalardan dolayı Pütürgelilerin ölüm yolu olarak ifade ettiği ve yıllardır yapılmasını beklediği 3 metre genişliğindeki yolu Büyükşehir Belediyesi 9 metre genişliğine çıkarıyor. Uzunkoru, Örencik, Yamaç, Köklükaya mahallelerinin ulaşımını sağlayan ve Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlanan yolun 11 kilometrelik bölümü genişletildi. 14 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Genişlik 12 metreye kadar çıkıyor


Derin yamaçlar, uzun uçurum gibi zorlu bir arazi yapısına sahip grup yolunda tüm zorlu şartlara rağmen çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi tehlikeli virajlarda yol genişletmesini 12 metreye çıkarıyor.


Özellikle kış aylarında geçit vermeyen yolda genişletme çalışmalarının devamında çığ, sel ve toprak kaymalarına karşı da taş duvarlar örülecek. Derin vadiler arasından çıkan su kaynakları da yapılan çalışmalarla kontrol altına alınıyor. Çeşitli çaplarda beton büzlerin döşeneceği yola, suların zarar vermesi engellenecek.


Etap etap yapılacak çalışmaların sonunda yolda asfaltlama çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin ihtiyaç duyduğu köprü çalışmalarını geçtiğimiz yıllarda yapmıştı.


“Hayal gerçek oldu”


Mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.


Uzun yıllardır yol sorunuyla boğuştuklarını ifade eden vatandaşlar, yolun yapılmasının kendileri için hayal olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesinin bu hayali gerçekleştirdiğini ifade ettiler.




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