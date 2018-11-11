Ömer Şişmanoğlu antrenmanlara başladı

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu tedavisinin tamamlanmasının ardından Malatya'ya gelerek bireysel antrenmanlara başladı.

Yardımcı antrenör Murat Yüksel nezaretinde çalışmalarını sürdüren Şişmanoğlu kulüp televizyonuna yapmış olduğu açıklamada en kısa sürede takımla birlikte olmak için yoğun bir tempoyla çalışacağını kaydetti.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde kendisi için hazırlanan özel programla çalışan Şişmanoğlu, takımın aldığı başarılı sonuçların kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Göztepe maçında gol attıktan sonra ayağım kırılmış ama bunu o zaman anlayamamışlar. Ayağım kırık şekilde 4 hafta oynadım. Daha sonra çekilen bir MR neticesinde kırık ortaya çıktı. Tabi takımın aldığı sonuçlar beni çok mutlu etti. Ancak uzaktan izlemek çok üzücü geldi. Çünkü orada olup onlara katkı sunmak için elimden geleni yapardım. Ben bu süreci en kısa sürede atlatıp, tekrar dönmeyi umuyorum. Kedimi çok iyi hissedemiyorum ve yeniden gollerimle sahada olacağım” diye konuştu.