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08 Temmuz 2018 15:16

Ömer Şişmanoğlu: "Yeni sezonun başlamasını iple çekiyorum"

Evkur Yeni Malatyaspor’un Göztepe’den transfer ettiği golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu, "Yeni sezonun başlamasını iple çekiyorum" dedi.

Ömer Şişmanoğlu:

08 Temmuz 2018 15:16


Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ömer Şişmanoğlu, basın mensuplarına iddialı açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, Malatya’ya başarılı olmaya geldiğini ve bunu başaracağını söyledi.



“Bu sayfa güzel şeyler yazmak istiyorum”


Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve kısa sürede alıştığını kaydeden Şişmanoğlu, “Malatya’ya imza atarken bir an bile tereddüt etmedim, çünkü tanıdığım ve bildiğim bir kulüp. Burada kendimi bulacağıma inanıyorum. Biliyorsunuz geçen sezon Göztepe’de şanssız bir sakatlık yaşadım ve kendimi toparlamam biraz zor oldu. Sonuçta yepyeni bir sayfa açtım ve bu sayfa güzel şeyler yazmak istiyorum. Bu konuda hocam olsun, takım arkadaşlarım olsun bana gerçekten yardımcı oluyorlar. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğime inanıyorum” dedi.



“İnşallah gerçek Ömer’i herkese izleteceğim”


Yeni sezonda gerçek Ömer’i herkese izleteceğini belirten golcü futbolcu, “Yeni sezonun başlamasını iple çekiyorum. İnşallah gerçek Ömer’i herkese izleteceğim. Bunun içinde çok çalışmam gerek. Burada hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyor” diye konuştu.




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