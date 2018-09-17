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Ömer Şişmanoğlu'nun ayağındaki platin vida değiştirildi

Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Göztepe’den transfer ettiği forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, daha önce operasyon geçirdiği sağ ayak tarak kemiğinden yeniden ameliyat oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un sezon başında Göztepe'den transfer ettiği forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, daha önce operasyon geçirdiği sağ ayak tarak kemiğinden yeniden ameliyat oldu.


Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak sakatlığından dolayı bir türlü istikrar yakalayamayan golcü futbolcunun önceki ameliyatında ayağına koyulan platin vidanın başarılı bir operasyonla değiştirildiği bildirildi. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olduğu ifade edilen Ömer Şişmanoğlu'nun en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Şişmanoğlu, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçında oyuna sonradan girerek, takımı adına üçüncü gole imza atmıştı.

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