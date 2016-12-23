Orduzu Spor Tesisi 8 yıldır hizmete gireceği günü bekliyor

Yapımına 2009 yılında başlanan, resmi adı ‘Malatya Orduzu Spor Tesisleri’ olan spor tesisi tamamlanacağı günü bekliyor.

Tesis, Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından projelendirilmiş ve dönemin Malatya İl Özel İdaresi ile Spor Toto Teşkilatı tarafından finanse edilerek yapılmaya başlanmıştı. Tamamlanıp teslim edilmesi için 300 gün süre konulan tesis, geçen 8 yıla rağmen henüz tamamlanamadı. Tesisin tamamlanması için harcanacak paranın önemli kısmı Spor Toto Teşkilatı tarafından ödenmesine rağmen, kalan kısmının tamamlanmaması nedeniyle milyonluk yatırım çürümeye terk edilmiş halde bekletiliyor.

“Alt yapı tesis sıkıntısı yaşıyor”

Yaklaşık 2,5 milyona TL’ye mal olan tesisin 8 yıldır tamamlanamaması, Yeni Malatyaspor Kulübü alt sorumlularını da çileden çıkarma noktasına getirdi. Alt yapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada, “Tesis sorunu nedeniyle müsabakalarımızı ve antrenmanlarımızı yaparken büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu konuda sağ olsun kulübümüz federasyon ile ortak bir çalışma içerisinde lakin burası da alt yapıya ya da A takıma kazandırılabilir” dedi.

Tamamlanması için 500 bin TL gerekiyor

Kaba inşaatı tamamen biten dış giydirmesi ve kapı pencereleri takılan, ıslak zeminleri tamamlanan tesisin eksik kalan bölümleri için ise 500 Bin TL civarında bir kaynağa ihtiyaç olduğu öğrenildi. Hemen yanı başına yapılan iki adet çim saha ile birlikte futbol ve spor aktiviteleri için tam bir kompleks oluşturan Malatya Orduzu Spor Tesisi’nin tamamlanması halinde bir çok branşın antrenman, barınma ve dinlenme sorununa çözüm olacağı öngörülüyor.