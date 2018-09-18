Orduzululardan CHP'li Ağbaba'ya tepki

Orduzu Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz günlerde CHP'li Ağbaba'nın yapmış olduğu açıklamaya tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinin Orduzu Mahallesine taşınacak olmasına tepki göstererek ‘Bunun adı Halk Eğitim değil Halktan uzak olan bir eğitimdir' demişti. Bu açıklamanın ardından Ağbaba'ya tepki gösteren Orduzu Mahallesi sakinleri ise Ağbaba'ya ‘Biz Halk değil miyiz?' diyerek tepki gösterdi.

Mahalleli adına bir açıklama yapan Mehmet Eyiol, “Orduzu Mahallemiz Battalgazi bölgesinin en büyük mahallelerinden biridir. Sayın Ağbaba bizi halk olarak görmüyor ve mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı rahatsızlık duyuyor olmalı ki bu açıklamayı yapmış bulunmaktadır. Ağbaba'yı kınıyoruz” diye konuştu.

Eyiol, CHP'li Ağbaba'nın biran önce Orduzu halkından özür dilemesini beklediklerini ifade etti.