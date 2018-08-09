Örnek çiftçinin yetiştirdiği ürünler yok satıyor

Örnek çiftçinin hedefi şimdi ürünlerini dışarıya ihraç etmek.

Darende’nin Balaban Mahallesi’nde çiftçilik yapan Murat Altıntop örnek bir projeye imza attı. Kayısıya alternatif olarak 20 bin fide kapasiteli seraya kapya biberi diken Altıntop şimdi emek verdiği ürünlerin meyvesini alıyor.

Murat Altıntop, “Gökpınar sulama suyunun gelmesi ile alternatif ürünler yetiştirebilir miyiz diye düşünürken aklımıza kapya biber yetiştirmek geldi. 20 bin fide kapasiteli serada yetiştirdim fideleri. Burada 20 bin adet fide var. Biberlerimiz şu anda verimli hale geldi. Gökpınar sulama suyu ve Balaban’daki çayda olan suların sayesinde güzel ürün yetiştirmeye başladık. Ürünlerimizi pazarlamaya başladık. Ben diğer insanlarımızın da her türlü şeylere meyil etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi ise “Ben öncelikle yapmış olduğu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederim. Balabanımızda bir ilki gerçekleştirdi alternatif ürün olarak kayısıdan sonra biber oldukça güzel bir bahçe çıkarttı. Kendisine bol satışlar diliyorum” diye konuştu.