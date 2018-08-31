Örnek esnaflara plaket

Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi ile Zabıta Daire Başkanlığı kaldırımın yayalara bırakılması ile ilgili hassasiyet gösteren esnafları örneklik teşkil emesi amacıyla plaketle ödüllendiriliyor.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Çukurdere Mahallesinde bulunan Çarşı Market şubesini bu örnek davranışından dolayı ziyaret ederek plaket takdim etti. Çobanoğlu, 2018 yılı itibariyle başlatmış oldukları ‘Kendine ve Kentine Saygı Duy’ projesi ile yıl içinde birbirinden farklı konular ışığında yapmış oldukları çalışmalar ile toplum içerisinde bir farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

‘Kaldırımları Yayalara Bırak’ teması adı altında Zabıta Daire Başkanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini ve tezgahlarını kaldırıma çıkartmayan esnafları belirlediklerini ifade eden Çobanoğlu, “Bu anlamda kaldırımları işgal etmeyip tezgahlarını dışarı taşırmadıkları için Çarşı Marketler Grubuna ve özellikle Çukurdere Şubesine teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Malatya için bu davranışın diğer esnaflara örneklik teşkil etmesini diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hüseyin Hanbay ise “Çarşı Marketler kaldırım ihlali yapmayan etiketlerini düzenli koyan, kanunen gerekli olan işlemleri yerine getiren ve özellikle yaya geçişini engelli kardeşlerimizin geçişini engellemeyecek şekilde bir örnek bir tutum sergiliyor. Kendilerine bu tertip ve düzeni sağladığı için teşekkür ediyorum devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Marketin Şube Müdürü Müslüm Özdemir’de “Bizler bu davranışlarımızı devam ettireceğimizi yayanın hakkını koruyacağımızı ve daha dikkatli olacağımızı belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Hüseyin Hanbay tarafından Çarşı Marketler Çukurdere Şubesi Müdürü Müslüm Özdemir’e örnek davranışları için plaket takdim edildi.