Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu yıkılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, ‘Millet Bahçesi' olacağı açıklanan İnönü Stadı ile Atatürk Spor Salonu, Osman Çağlı Yüzme Havuzu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ek binasının yıkımına başlanılacağı öğrenildi.

Malatya Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunun yıkılması kararının ardından ise veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterdi. Veliler, yeni havuzun yapılmadan eskisinin yıkılacak olmasının havuza kursa gelen öğrencilerin mağdur olacağını ifade ettiler.

Öğrenci velilerinden Gülseren Kaynar, yeni bir havuz yapılmadan mevcut havuzun yıkılacak olmasına anlam veremediklerini ifade ederek, “Benim oğlum hasta olduğu için doktor buraya sürekli gelmesini istedi. Ama yeni havuz bir veya iki yıl da bitecek gibi. Yani çocuklarımız burada kalsa en azından orası bitene kadar. Aynı zamanda çocuklarımızı götüreceğimiz başka bir yerimizde yok. Çünkü kış sezonu olduğu için başka yerlerde yok. Özel yerlere de gücümüz yetmiyor. Bize bu konu hakkında tek isteğim yardımcı olmaları” şeklinde konuştu.

Bir diğer veli Mustafa Şengül ise, Malatya'da bakanlığın tek tek kapalı yüzme havuzunun burası olduğunu ifade ederek “Başka havuzlar yapıldıktan sonra burası yıkılsın. Çocuklarımızın başka gidecek bir yüzme havuzu yok, biz bu olayda mağduriyet yaşıyoruz” dedi.

Yüzme Hocası Vahap Karaaslan'da “Bu kadar sporcumuzun ve velimizin burada toplanma amacı 30 yıl önce başlayan bu havuz serüvenimizin yeni olimpik havuzun bitmeden yıkılması. Biz burada birçok spor kulübü ile burada yıllardır çalışıyoruz. Yıllardır sporcu yetiştiriyoruz memleketimize. Yetiştirdiğimiz sporcular ile federasyonların birçok dalında gayret göstererek ilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu havuzumuz yıkılacağı için burada bir mağduriyet var. Son antrenmanımızın Pazar günü yapılacağı söyleniyor. Yeni havuzun yapılmadan bu havuzun yıkılacağı için veliler ve sporcularımız ile buradayız. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. 6 ay iyi bir zaman çünkü 6 ayda bitirileceği dile geliyor. 6 ayda bu sporcular aktif halden pasif hale geçecekler ve yarışamayacak duruma gelecekler. Veliler ve sporcularımız ile beraber havuzumuzun yıkılmamasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Çocuğunu hafta sonları havuza getiren velilerden Erkan Aktaş ise “Malatya da sporcuların antrenman yaptığı tek havuz burası ve bizim diğer iller gibi her mahallede bir havuzumuz yok. Malatya'da bir tane havuzumuz var oda yarı olimpik havuz, tam bile değil. O yüzden öğrencilerimiz burada uyuşturucuya alışmadan kötü alışkanlıklara alışmadan değerli hocalarımız eşliğinde spor yapıyorlar. Yeni havuz yapılmadan eski havuzun yıkılmasına karşı tepkiliyiz. Çocuklarımız burada günlük antrenmanını yapıyorlar. Her çocuğun maalesef durumu iyi değil. Maddi durumu iyi olan çocuklar mı spor yapabilecek bu ülkede sadece. Burada haftanın 6 günü burada bu çocuklar antrenman yapıyor” ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler ise havuzlarının yenisi yapılmadan yıkılmamasını isteyerek “Yeni havuzumuz açılmadan bu havuz yıkılırsa biz mağdur olacağız” şeklinde konuştu.