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16 Eylül 2017 12:15

Osmanlı Ocakları İl eski Başkanı Serkan Altıntop dünya evine girdi

Osmanlı Ocakları eski İl Başkanı Serkan Altıntop hayatını Şeyma Karababa ile birleştirdi.

Osmanlı Ocakları İl eski Başkanı Serkan Altıntop dünya evine girdi

16 Eylül 2017 12:15


Bir dönem Akıncılar Derneği Malatya İl Başkanlığı görevini de yürüten ve yaptığı faaliyetlerle dikkatleri üzerine çeken Serkan Altıntop İpekyolu düğün salonunda düzenlenen törenle Şeyma Karababa ile dünya evine girdi. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı düğün törenine Anavatan Partisi Malatya eski Milletvekili Münir Doğan Ölmeztoprak da katılarak genç çitti en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.


Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Ölmeztoprak, evliliğin önemine değinirken, düğüne katılarak kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkürlerini sunan Serkan-Şeyma çifti ise, bir ömür boyu aynı yastığa baş koyma sözü verdi.




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