“Ötme Bülbül Ötme” adlı konsere yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın kültürel ve sosyal alanda çizdiği vizyon doğrultusunda, Malatya halkı birçok güzel etkinliğe şahitlik ediyor. Birçok konsere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde var olan korolarıyla konserler düzenliyor.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türk Halk Müziği konseri için müzikseverler salonu hınca hınç doldurdu. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nun verdiği ve Anadolu türkülerinin seslendirildiği konser, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şef Yaşar Büyükyolcu'nun yönettiği ve büyük alkış alan konser, vatandaşların beğenisinden dolayı uzatıldı.