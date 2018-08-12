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12 Ağustos 2018 19:08

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

12 Ağustos 2018 19:08


Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkiinde yaşandı.


Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Ş.O. idaresindeki 34 ST 4622 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan F.O. (44) olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.




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