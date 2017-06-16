Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi mevkiinde yaşanan kazada F. P. (20) idaresindeki 38 VP 265 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü F. P. ile yanında bulunan M.Ö. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.