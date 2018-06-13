Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Jale D. ( 46) yönetimindeki 44 BG 980 plakalı otomobil, Fikret K. (61) idaresindeki 44 DJ 972 kamyonet ile kavşak içerisinde çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Jale D. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.