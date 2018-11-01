Otomobil İle Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 66 NB 264 plakalı otomobil D.K. yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs park halindeki İ.Ç.'ye ait 44 HP 360 plakalı minibüse çarptıktan sonra kaldırama çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü S.Y. hastaneye gitmeyi reddederek daha sonra kendi imkanları ile hastaneye gideceğini belirtmesi üzerine ambulans olay yerinden ayrıldı. Kazada büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.