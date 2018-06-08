Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 19:41

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, istinat duvarına çarptı.

Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

08 Haziran 2018 19:41

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza Akçadağ ilçesine bağlı Duruluova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Fatih Temel idaresindeki 68 BY 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi bölgede seçim gezisinden dönen MHP Malatya Milletvekili adayı Dr. Adil Zereyli tarafından yapılan sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç