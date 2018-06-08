Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Akçadağ ilçesine bağlı Duruluova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Fatih Temel idaresindeki 68 BY 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi bölgede seçim gezisinden dönen MHP Malatya Milletvekili adayı Dr. Adil Zereyli tarafından yapılan sürücü daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.