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02 Ağustos 2018 17:17

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Malatya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

02 Ağustos 2018 17:17

Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Fahri Kayhan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan İ.Y. (46) idaresindeki 44 LV 268 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada İ.Y., E.Y. (81), C.Y. (84) ile E.Y. (84) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.




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