Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuluncak ilçesinde Karaçınar mevkiinde meydana gelen kazada Ahmet Budak yönetimindeki 44 AS 689 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet Budak ile Sevil Selin, Alperen ve Ömer Budak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan 4 yaralı itfaiyenin yardımıyla çıkartılırken durumu ağır olan yaralılar bölgeye inen 112 Hava Ambulansı ile Malatya’ya getirildi. Kazada yaralanan Ahmet Budak’ın Malatya Sağlık İl Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya yardım etmek amacıyla bölgeye park eden araçların karıştığı kazada da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.