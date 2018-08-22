Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 22:34

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

22 Ağustos 2018 22:34


Edinilen bilgiye göre, Kuluncak ilçesinde Karaçınar mevkiinde meydana gelen kazada Ahmet Budak yönetimindeki 44 AS 689 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ahmet Budak ile Sevil Selin, Alperen ve Ömer Budak yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan 4 yaralı itfaiyenin yardımıyla çıkartılırken durumu ağır olan yaralılar bölgeye inen 112 Hava Ambulansı ile Malatya’ya getirildi. Kazada yaralanan Ahmet Budak’ın Malatya Sağlık İl Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kazaya yardım etmek amacıyla bölgeye park eden araçların karıştığı kazada da maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç