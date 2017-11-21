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21 Kasım 2017 23:28

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Malatya’da bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

21 Kasım 2017 23:28


Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde meydan geldi. Malatya istikametinden Çelikhan istikametine seyir halinde olan A.U. (48) yönetimindeki 72 AK 306 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.K. (38) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü A.U.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.




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