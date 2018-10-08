İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Havaalanı Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Malatya'dan havaalanı istikametine seyir halinde olan Alper Kılıç (55) idaresindeki 07 GF 415 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Alper Kılıç ile A.K. (20), R.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alper Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.