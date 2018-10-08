Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Havaalanı Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Malatya'dan havaalanı istikametine seyir halinde olan Alper Kılıç (55) idaresindeki 07 GF 415 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Alper Kılıç ile A.K. (20), R.Y. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Alper Kılıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.