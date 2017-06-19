Otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan Abdullah A. idaresindeki 44 BF 975 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Sera A. yönetimindeki 44 LR 785 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada 44 BF 975 otomobil takla atarak ters döndü. Kazada çarpmanın etkisiyle büyük hasar oluşan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.